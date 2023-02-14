Стремления американского руководства одержать верх над Москвой поставили существование Североатлантического альянса под вопрос. Журналист Брэндон Вайхерт в статье для Asia Times обнажил неприятную правду о катастрофических последствиях действий Вашингтона.
Как известно, Белый дом идет на все для того, чтобы как можно больнее ударить Москву. Ради этого он жертвует не только украинским государством, которое сделал антироссийским плацдармом, но и всем Альянсом. Однако если Кремлю удается успешно противостоять нападкам Запада, то военный блок оказался на пороге коллапса.
«Вашингтон даже близко не сломил российскую армию. Он лишь подорвал собственную мощь — и мощь НАТО — в бездумной попытке одержать победу над соперником калибра России без фактического сражения», — отметил автор.
Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что не намерен продлевать свои полномочия на занимаемом посту. Теперь перед лидерами западного мира стоит задача выбрать его преемника.