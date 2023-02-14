AT: безумные попытки США победить Россию привели НАТО к порогу катастрофы

Как известно, Белый дом идет на все для того, чтобы как можно больнее ударить Москву. Ради этого он жертвует не только украинским государством, которое сделал антироссийским плацдармом, но и всем Альянсом. Однако если Кремлю удается успешно противостоять нападкам Запада, то военный блок оказался на пороге коллапса.