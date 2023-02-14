В России просят разрешить онлайн-продажу алкоголя

Рестораторы России просят разрешение на продажу алкоголя онлайн в экспериментальном формате.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров обратился к Валентине Матвиенко с предложением аннулировать запрет на продажу алкоголя в дистанционно для учреждений общепита.
На данный момент Правительство РФ рассматривает законопроект о дистанционной торговле алкоголем, согласно которому станет реализовывать спиртное подобным способом осенью 2023 года. Доставкой алкоголя будет заниматься «Почта России», на сайте которой будет его приобрести. Особенностью подобных покупок будет развоз товара по адресам заказчиков, который будет начинаться спустя сутки после подтверждения заказа.