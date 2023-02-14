В России просят разрешить онлайн-продажу алкоголя

На данный момент Правительство РФ рассматривает законопроект о дистанционной торговле алкоголем, согласно которому станет реализовывать спиртное подобным способом осенью 2023 года. Доставкой алкоголя будет заниматься «Почта России», на сайте которой будет его приобрести. Особенностью подобных покупок будет развоз товара по адресам заказчиков, который будет начинаться спустя сутки после подтверждения заказа.