«Шинник» проведет внутреннее расследование после конфликта с украинским «Минаем»

Футбольный клуб «Шинник» из Ярославля проведет внутреннее расследование после конфликта, в котором приняли участие российские футболисты с представителями украинского «Миная». Об этом сообщил гендиректор ярославского коллектива Сергей Кулаков.
Напомним, футболисты и представители «Миная» спровоцировали массовую потасовку в одном из турецких отелей на сборах. Кулаков подтвердил, что уже началось расследование.
«Сейчас мы разбираемся в обстоятельствах. Я нахожусь в Ярославле, поэтому мне сложнее понять, что произошло на самом деле», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что предотвратить массовую потасовку между представителями двух команд помогли сотрудники отеля. «Шинник» или «Минай» в ближайшее время должны будут сменить место проживания.