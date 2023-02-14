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«Шинник» проведет внутреннее расследование после конфликта с украинским «Минаем»

Спорт
«Шинник» проведет внутреннее расследование после конфликта с украинским «Минаем»

Футбольный клуб «Шинник» из Ярославля проведет внутреннее расследование после конфликта, в котором приняли участие российские футболисты с представителями украинского «Миная». Об этом сообщил гендиректор ярославского коллектива Сергей Кулаков.

Напомним, футболисты и представители «Миная» спровоцировали массовую потасовку в одном из турецких отелей на сборах. Кулаков подтвердил, что уже началось расследование.

«Сейчас мы разбираемся в обстоятельствах. Я нахожусь в Ярославле, поэтому мне сложнее понять, что произошло на самом деле», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что предотвратить массовую потасовку между представителями двух команд помогли сотрудники отеля. «Шинник» или «Минай» в ближайшее время должны будут сменить место проживания.
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