По его словам, США и их союзники хотят превратить украинскую территорию в самый большой плацдарм для действий против РФ. Именно поэтому поставки западных танков ВСУ были неизбежными, однако обещанная Украине устаревшая техника не поможет изменить ход конфликта, передает ИА SM-News.