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Кедми: Запад не сможет остановить Россию с помощью поставок устаревших танков Украине

Армия
Кедми: Запад не сможет остановить Россию с помощью поставок устаревших танков Украине

Страны Запада в замешательстве, потому что они не знают, как помочь Украине остановить Россию, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.

По его словам, США и их союзники хотят превратить украинскую территорию в самый большой плацдарм для действий против РФ. Именно поэтому поставки западных танков ВСУ были неизбежными, однако обещанная Украине устаревшая техника не поможет изменить ход конфликта, передает ИА SM-News.

«Единственное что они могут — это поставить 50-летние танки со старым вооружением», — заявил Кедми.

Ранее стало известно, что Австрия отказалась обучать военнослужащих ВСУ управлению танками Leopard, передает телеканал «360».
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