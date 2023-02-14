Верховный Патриарх Армении сообщил о сложностях в отношениях с государством

Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II рассказал о существующих проблемах во взаимодействии с Пашиняном.
Гарегин II сообщил, что встречи с Пашиняном удается проводить лишь по особенно значимым поводам, в качестве таковых были перечислены окончание войны в Нагорно-Карабахской Республике и инаугурация президента. Священнослужитель подчеркнул, что несмотря на существующие разногласия, приоритетом церкви является укрепление государства и обеспечение как внешней, так и внутренней безопасности.
Также он подчеркнул, что проводит встречи с бывшими главами Армении и НКР для обсуждения мер по укреплению государства и национального единства.
Ранее СМИ сообщали об осквернении вандалами древнего армянского храма в Иерусалиме.