Верховный Патриарх Армении сообщил о сложностях в отношениях с государством

Гарегин II сообщил, что встречи с Пашиняном удается проводить лишь по особенно значимым поводам, в качестве таковых были перечислены окончание войны в Нагорно-Карабахской Республике и инаугурация президента. Священнослужитель подчеркнул, что несмотря на существующие разногласия, приоритетом церкви является укрепление государства и обеспечение как внешней, так и внутренней безопасности.