Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Верховный Патриарх Армении сообщил о сложностях в отношениях с государством

Политика
Верховный Патриарх Армении сообщил о сложностях в отношениях с государством

Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II рассказал о существующих проблемах во взаимодействии с Пашиняном.

Гарегин II сообщил, что встречи с Пашиняном удается проводить лишь по особенно значимым поводам, в качестве таковых были перечислены окончание войны в Нагорно-Карабахской Республике и инаугурация президента. Священнослужитель подчеркнул, что несмотря на существующие разногласия, приоритетом церкви является укрепление государства и обеспечение как внешней, так и внутренней безопасности.

Также он подчеркнул, что проводит встречи с бывшими главами Армении и НКР для обсуждения мер по укреплению государства и национального единства.

Ранее СМИ сообщали об осквернении вандалами древнего армянского храма в Иерусалиме.
армения церковь пашинян
Военкоры ФАН
Лучшие в аду