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Хакеры взломали WhatsApp финского министра Линтиля

Политика
Хакеры взломали WhatsApp финского министра Линтиля

Руководитель финского министерства экономразвития и занятости Мики Линтиля подвергся кибератаке. Такая информация была обнародована на сайте Yle 14 февраля.

Сообщается, что злоумышленники получили доступ к учетной записи чиновника в WhatsApp. Сам Линтиля рассказал, что в настоящий момент его телефон проверяют. Однако каких-то подробностей инцидента он раскрывать не стал.

«Мой смартфон на проверке, так что ничего нового сказать не могу», — сообщил Линтиля.

Ранее российская кибергруппировка Killnet сообщила, что осуществила взлом официального интернет-ресурса авиационной базы Рамштайн. Хакеры подняли на смех НАТО за то, что Альянс не сумел надежно защитить свои сайты.
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