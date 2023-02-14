Хакеры взломали WhatsApp финского министра Линтиля

Руководитель финского министерства экономразвития и занятости Мики Линтиля подвергся кибератаке. Такая информация была обнародована на сайте Yle 14 февраля.
Сообщается, что злоумышленники получили доступ к учетной записи чиновника в WhatsApp. Сам Линтиля рассказал, что в настоящий момент его телефон проверяют. Однако каких-то подробностей инцидента он раскрывать не стал.
«Мой смартфон на проверке, так что ничего нового сказать не могу», — сообщил Линтиля.
Ранее российская кибергруппировка Killnet сообщила, что осуществила взлом официального интернет-ресурса авиационной базы Рамштайн. Хакеры подняли на смех НАТО за то, что Альянс не сумел надежно защитить свои сайты.