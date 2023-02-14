Группу педофилов осудили в Алтайском крае за надругательство над несовершеннолетними

Суд в Алтайском крае вынес приговор шести фигурантам в возрасте от 32 до 62 лет. Мужчин признали виновными в изнасиловании шести мальчиков возрастом от 9 до 16 лет. Об этом сообщили в краевом СУ СКР.
Как пишет издание «Алтайская правда», с 2013 по 2020 год фигурант, проживающий в Барнауле, знакомился с детьми, втирался к ним в доверие, а после производил над ними насильственные манипуляции сексуального характера. Преступник выбирал жертвы из категории детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. При помощи уговоров и денежного вознаграждения он привозил их к своим подельникам, которые также совершали в отношении потерпевших противоправные действия.
Суд дал злоумышленникам сроки от 9 лет 8 месяцев до 19,5 лет лишения свободы с отбыванием в КСР. Решение суда вступило в законную силу, отметили в региональном ведомстве.