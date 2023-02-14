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Мэр Львова Садовой заявил, что в области разрушены почти все электроподстанции

Общество
Мэр Львова Садовой заявил, что в области разрушены почти все электроподстанции

Практически все электроподстанции во Львове и области оказались уничтожены. Многие объекты критической инфраструктуры не подлежат ремонту, заявил мэр Андрей Садовой.

В интервью агентству «РБК-Украина» Садовой отметил, что нынешняя ситуация создает серьезные проблемы для электроснабжения. По словам политика, энергетикам приходится использовать нестандартные решения, чтобы запитать объекты критической инфраструктуры.

Мэр Львова утверждает, что в городе разрушены не только почти все электроподстанции, но и многие другие объекты критической инфраструктуры. Большую часть из них уже не получится восстановить, считает Садовой.

Напомним, на прошлой неделе премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении десятков энергоблоков украинских теплоэлектростанций. Он подчеркивал, что страна потеряла 75% мощности ТЭС и 44% атомной генерации.
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