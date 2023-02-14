В Госудуме предложили брать вне очереди в детсады детей одиноких родителей

Политическая партия «Новые люди» выдвинула предложение о предоставлении детям из неполных семей места в детском саду без очереди.
Заместитель главы партии «Новые люди» Сардана Авксентьева и депутат Олег Леонов внесли в Государственную Думу законопроект о предоставлении преимущественного права детям одиноких родителей места в детских садах. Инициатива подразумевает прием детей в учреждения без очереди.
В пояснительных материалах к законопроекту указано законодательное закрепления гарантии для родителей-одиночек, которые растят детей до 6 лет, обеспечения получения их ребенком дошкольного образования.
Этим законодатели хотят закрепить возможность для родителей, вышедших из декрета, продолжить свою трудовую деятельность, чтобы иметь средства к существованию и обеспечению детей всем необходимым.