Столтенберг сообщил об обсуждении странами НАТО поставок истребителей Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что страны военно-политического блока обсуждают вопрос поставок боевой авиации Украине.
При этом он добавил, что поставки истребителей украинским военным не являются срочным вопросом. Также глава Североатлантического альянса в очередной раз подчеркнул, что военно-политических блок не является участником конфликта на Украине, несмотря на его поддержку Киева.
"Поэтому НАТО и союзники — не часть конфликта, но мы поддерживаем Украину", — сказал Столтенберг.
Кроме того, генсек Альянса отметил, что номенклатура поставляемых Киеву вооружений менялась с ходом конфликта, однако в настоящий момент отправка на Украину истребителей не рассматривается как первоочередная задача.