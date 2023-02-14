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Столтенберг сообщил об обсуждении странами НАТО поставок истребителей Украине

Армия
Столтенберг сообщил об обсуждении странами НАТО поставок истребителей Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что страны военно-политического блока обсуждают вопрос поставок боевой авиации Украине.

При этом он добавил, что поставки истребителей украинским военным не являются срочным вопросом. Также глава Североатлантического альянса в очередной раз подчеркнул, что военно-политических блок не является участником конфликта на Украине, несмотря на его поддержку Киева.

"Поэтому НАТО и союзники — не часть конфликта, но мы поддерживаем Украину", — сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек Альянса отметил, что номенклатура поставляемых Киеву вооружений менялась с ходом конфликта, однако в настоящий момент отправка на Украину истребителей не рассматривается как первоочередная задача.
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