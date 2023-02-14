Дело Атамбаева отправлено на дальнейшее рассмотрение

В Киргизии отменили приговор экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву и направили дело на дальнейшее рассмотрение
Как сообщает РИА Новости, Верховный суд Киргизии направил уголовное дело по освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, по которому был ранее осужден экс-президент Атамбаев, на новое рассмотрение.
Коллегия Верховного суда удовлетворила ходатайство адвокатов Сергея Слесарева и Замира Жоошева о возобновлении расследования по уголовному делу в отношении экс-президента.
За организацию массовых беспорядков в одной из колоний пригорода Бишкека Азиз Батукаев в 2006 году был приговорен к 16 годам и восьми месяцам. В период этих беспорядков были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказаний Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. Но несмотря на это, в 2013 году по решению врачебной комиссии, диагностирующей у Батукаева рак крови последней стадии, его освободили из-под стражи.
По одной из версий, экс-президент Атамбаев и прочие чиновники оказали содействие в освобождении Акматбаева 23 июня 2020 года районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за организацию коррупции при освобождении Батукаева. До середины августа это решение оставалось активным, а в ноябре Верховный суд и вовсе отменил эти приговоры, отправив дело Атамбаева на дальнейшее рассмотрение.
В 2017 году Атамбаев — лидер партии социал-демократов Киргизии —передал пост приемнику Сооронбаю Жээнбекову. Через некоторое время Атамбаев лишился поста экс-президента, а также его обвинили в совершении особо тяжких преступлений. Сам Атамбаев же настаивает на политическом характере обвинений в адрес своих коллег и в адрес самого себя.