Дело Атамбаева отправлено на дальнейшее рассмотрение

За организацию массовых беспорядков в одной из колоний пригорода Бишкека Азиз Батукаев в 2006 году был приговорен к 16 годам и восьми месяцам. В период этих беспорядков были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказаний Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. Но несмотря на это, в 2013 году по решению врачебной комиссии, диагностирующей у Батукаева рак крови последней стадии, его освободили из-под стражи.