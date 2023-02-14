Посол Ирана в России предложил использовать рубль в качестве основной расчетной валюты

В пресс-центре «Россия сегодня» прошла конференция посла Ирана в России Казема Джалали. Политик рассказал, как его страна научилась не только выживать, но и делать успехи в условиях санкций, под которыми она существует уже 44 года.
По экономическим показателям Иран находится на 18 месте в мировом рейтинге, а в наноразработках — и вовсе на 4. Россию же Исламская республика считает своим наиболее важным партнером.
«Что касается наших экономических отношений, в 2022 году мы увидели очень хороший скачок. Объем товарооборота наших двух стран в прошлом году составил пять млрд долларов. Хотя возможности наших стран огромны, и эта сумма должна быть намного больше. Мы видим, что мы предприняли эффективные шаги», — уверен политик.
Посол подчеркнул, что обе наши страны взяли курс на дедолларизацию в расчетах и уже добились значимого прогресса в этом направлении.
«Центральный банк Исламской Республики Иран в 2022 году на торгах выставил рубль в качестве конвертируемой валюты. Рубль — эта приемлемая валюта наравне с риалом. На сегодняшний день 60% торговли осуществляется с помощью риала и рубля. Это и есть дедолларизация. Но мы должны еще уменьшить долю доллара в расчетах. Я считаю, что в странах Евразии мы не должны использовать доллар в качестве основной валюты. Можно использовать рубль в качестве главной валюты ЕАЭС. А также и в Шанхайской организации сотрудничества, я думаю, что и здесь тоже можно», — высказался Казем Джалали.
В качестве основных товаров, которые Иран поставляет в Россию, посол назвал стройматериалы, кожаные изделия, рыбу, креветки, медикаменты и информационные технологии. Обратно же иранцы везут преимущественно зерно и масло, которые, к слову, раньше им приходилось приобретать в Латинской Америке. Увеличению торговли в настоящее время мешает логистика.
«Львиная часть товаров, которые мы перевозим в Россию или вывозим обратно, транспортируется автомобилями и судами. Но когда мы выходим в Каспийское море, мы видим, что судоходный флот на Каспии слабый. Россия серьезно не занималась каспийским флотом, как, в прочем, и мы. У России на Каспии только один порт — Махачкалинский. В основном все порты на Волге. Но Волга не проходила углубление. Наши суда — это 6-8-тысячники, а пройти по Волге могут только суда с осадкой три тысячи тонн, больше — нет. Автомобильные пути в основном проходят через территорию третьих стран. А железная дорога «Север-Юг», там недостроенный участок 162 км. У нас нет железной дороги, надо достроить этот участок. Наладим логистику — увеличится товарооборот», — подчеркнул посол.
Также Казем Джалали отметил, что на повестке дня стоит отмена виз между нашими странами. Иранская сторона одобрила проект о безвизовом въезде россиян и передала его на рассмотрение России. Теперь шаг за нашей страной.