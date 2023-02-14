Депутат Нилов рассказал, что Жириновский не вел дневников с пророчествами

Как известно, политик при жизни не раз выступал с заявлениями, которые затем оказывались пророческими. Так он практически точно предсказал начало российской спецоперации на Украине и даже говорил о землетрясениях, которые недавно прошли в Турции. Нилов в ходе беседы с корреспондентом ТАСС рассказал, что никаких соответствующих записей Жириновский не вел.