Депутат Нилов рассказал, что Жириновский не вел дневников с пророчествами

Стали известные интересные подробности того, как покойный глава Либерально-демократической партии Владимир Жириновский делал свои предсказания. Ими поделился депутат Ярослав Нилов.
Как известно, политик при жизни не раз выступал с заявлениями, которые затем оказывались пророческими. Так он практически точно предсказал начало российской спецоперации на Украине и даже говорил о землетрясениях, которые недавно прошли в Турции. Нилов в ходе беседы с корреспондентом ТАСС рассказал, что никаких соответствующих записей Жириновский не вел.
«Я подтверждаю, что Жириновский не имел никаких дневников, пророчеств. Он много наговаривал на камеру, на диктофон», — пояснил депутат.
Напомним, что волна подземных толчков недавно прошла не только в Турции, но и в Сирии и ряде других стран. По последним данным, число погибших в турецком государстве превысило 40 тысяч человек.