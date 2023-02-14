Жители России употребили за 2022 год рекордное количество мяса

Рекорд обеспечил прирост по двум ключевым видам мяса в корзине потребителей — свинине и мясу птицы, говорилось в докладе. Наиболее существенный рост показало потребление свинины — почти на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, до 29,8 килограмма на одного человека в год. Показатель оказался рекордным за последние 30 лет, указали в Национальном союзе свиноводов, а доля свинины в общем потреблении достигла 37,5%.