События на Украине к 12:00 14 февраля: удар по теробороне под Херсоном, ВСУ перебрасывают резервы к Харькову

Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что Киев опасается расширения зоны проведения спецоперации РФ на Одессу и Одесскую область с последующим выходом к Приднестровью. Этот вопрос, по его словам, активно обсуждается на разных уровнях — в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности.