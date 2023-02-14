События на Украине к 12:00 14 февраля: удар по теробороне под Херсоном, ВСУ перебрасывают резервы к Харькову

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 14 февраля.
Россия
Херсонская область
Власти отмечают тенденцию к возвращению гражданского населения в Херсонскую область, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, это видно по объемам продаж хлебобулочной продукции и нефтепродуктов, а также по росту деловой активности.
С 1 марта Херсонская область перейдет на российские социальные стандарты помощи и поддержки населения, заявил Сальдо. Он добавил, что переход осуществляется в рамках поручения президента РФ.
Артиллерия ВС РФ нанесла удар по расположению украинской теробороны в районе Днепровского под Херсоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Отмечается, что в результате удара уничтожены 10 бойцов противника, ранены еще 8.
Запорожская область
Власти Украины при помощи западных СМИ готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, Киев намерен продвигать тезис о повышенном риске для объекта, при этом акцент планируется делать на якобы «неспособности» России гарантировать его безопасную работу.
ДНР
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что за прошлые сутки украинские войска 81 раз открывали огонь по территории ДНР. Под обстрел попали районы 9 населенных пунктов. В результате атак пострадали 5 мирных жителей, включая подростка, повреждены 19 домостроений и объект гражданской инфраструктуры.
За ночь-утро 14 февраля ВСУ открывали огонь по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, применив артиллерийские орудия калибром 155 мм.
Поступают сообщения о продвижении российских подразделений в районе Угледара. По информации источников, бойцы союзных сил добились тактических успехов в районе дач.
ЛНР
Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК сообщило, что за истекшие сутки ВСУ совершили обстрел населенного пункта Стаханов, применив реактивную систему залпового огня HIMARS.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ продолжают переброску подкреплений к линии боевого соприкосновения. Так, например, отмечается прибытие дополнительных подразделений и техники в Харьков и область.
Украина
«Укрэнерго» не предоставила информации об ограничении электропотребления в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В холдинге ДТЭК заявили, что это означает, что в указанных регионах третий день подряд не ожидается отключений света.
Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что Киев опасается расширения зоны проведения спецоперации РФ на Одессу и Одесскую область с последующим выходом к Приднестровью. Этот вопрос, по его словам, активно обсуждается на разных уровнях — в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности.
Во Львове и Львовской области разрушены практически все электроподстанции, заявили местные власти. Вопрос энергоснабжения для региона остается большой проблемой.
Вашингтон оказывает давление на Киев, требуя более активного ведения боевых действий, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на должностные лица. По информации издания, американские чиновники считают, что в конфликте на Украине наступает «переломный момент».
Обозреватели WP также пишут, что Белый дом обсуждает с конгрессом вопрос выделения Киеву очередного пакета прямой бюджетной помощи на сумму 10 миллиардов долларов. Ожидается, что официально об этом объявят на следующей неделе.
США не имеют лишних оперативно-тактических ракет ATACMS с радиусом действия 300 километров для передачи Украине, заявили американские чиновники Киеву. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. По их информации, поставка таких боеприпасов украинским войскам приведет к истощению американских запасов и нанесет уровень готовности ВС Штатов к «будущему сражению».
По информации The Financial Times, чиновники из Вашингтона признают, что, скорее всего, предоставят Украине авиацию по мере затягивания конфликта или, по крайней мере, разрешат зарубежным странам передать F-16 из их запасов.