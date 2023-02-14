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Мать Костомарова ответила на новость об ампутации кистей рук у фигуриста

Общество
Мать Костомарова ответила на новость об ампутации кистей рук у фигуриста

Информация, что фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук, шокировала его поклонников и коллег. Мать спортсмена отреагировала на пугающую новость.

Родственница Костомарова подчеркнула, что не вся информация в прессе соответствует действительности. Женщина призналась, что пока не готова делиться какими-либо сведениями.

«Всему свое время», — цитирует ее Telegram-канал SHOT.

Напомним, олимпийский чемпион в танцах на льду был госпитализирован в начале января. Врачи диагностировали у него пневмонию.

Позже в прессу просочилась новость, что спортсмен лишился стопы из-за гангрены. По последним данным, врачи ампутировали ему несколько пальцев на руках.
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