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В ОДКБ заявили о росте численности боевиков ИГ в Афганистане

Армия
В ОДКБ заявили о росте численности боевиков ИГ в Афганистане

Численность боевиков «Исламского государства»✱ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в Афганистане выросла до 6,5 тысяч, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Выступая на брифинге, он отметил, что порядка четырех тысяч боевиков находятся в непосредственной близости к границе с Таджикистаном.

«В настоящее время численность афганского филиала "Исламского государства" значительно возросла и составляет около 6,5 тысячи боевиков», — сказал Сидоров.

На этом фоне он подчеркнул, что экстремистские группировки в Афганистане создают угрозу безопасности во всем центральноазиатском регионе.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
иг афганистан одкб
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