Новая система видеоаналитики появится на границе России

На некоторых пропускных пунктах на границе Российской Федерации будет установлена система, способная распознавать марки проезжающих машин, их регистрационные номера и лица водителей.
После фиксации система будет автоматически сравнивать полученные изображения со всеми лицами, хранящимися в биометрической базе данных или определенном списке, сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации росграницы» уже объявила госзакупку на поставку и установку систем видеоаналитики на въездах и выездах в пункты пропуска через государственную границу России. Аппаратура будет установлена в ряде пунктов пропуска в Калининградской области, на границе с Китаем и так далее.
Система будет распознавать и фиксировать регистрационные автомобильные номера десятков государств. Например, Италии, Грузии, Дании, Чехии, Франции, Украины и прочих. Также будут распознаваться и сравниваться с биометрической базой данных и лица водителей.