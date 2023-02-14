Новая система видеоаналитики появится на границе России

ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации росграницы» уже объявила госзакупку на поставку и установку систем видеоаналитики на въездах и выездах в пункты пропуска через государственную границу России. Аппаратура будет установлена в ряде пунктов пропуска в Калининградской области, на границе с Китаем и так далее.