Бывший депутат Рады Владимир Олейник рассказал об уклонении президента Украины Владимира Зеленского от призыва в украинскую армию.
Чтобы не отправиться на фронт сегодняшние потенциальные призывники дают взятки, заключают фиктивные браки и усыновляют детей, рассказал бывший парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.
По мнению политика, на такой низкий уровень патриотизма повлиял, в частности, пример Зеленского, который активно бегал от военкомата.
«В войсках действуют два принципа: делай, как я, и делай, как я сказал. Так вот в случае с Зеленским первый принцип означает буквально следующее: "коси от армии". В 2014 и 2015 годах его четыре раза звали в ВСУ, но каждый раз ему удавалось уйти от службы», — рассказал Олейник.
Как отметил бывший депутат, глава Украины выступал и в ДНР. С таким примером нет ничего удивительного в том, что нынешние призывники не рвутся на военную службу, заключил политик.