ОДКБ: военное присутствие НАТО на восточном фланге всего за год увеличилось в 2,5 раза

Согласно обнародованным данным, всего за год численность вооруженного контингента НАТО в Восточной Европе выросла в 2,5 раза — с 13 до 33 тысяч человек. При этом в ОДКБ подчеркнули, что порядка 15 тысяч военнослужащих являются бойцами Вооруженных сил США.