Североатлантический альянс продолжает наращивать военное присутствие на восточном фланге, сообщили в Организации Договора о коллективной безопасности.
Согласно обнародованным данным, всего за год численность вооруженного контингента НАТО в Восточной Европе выросла в 2,5 раза — с 13 до 33 тысяч человек. При этом в ОДКБ подчеркнули, что порядка 15 тысяч военнослужащих являются бойцами Вооруженных сил США.
Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров отмечал, что элиты западных стран занимаются дестабилизацией обстановки в зоне ответственности организации.