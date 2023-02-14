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ОДКБ: военное присутствие НАТО на восточном фланге всего за год увеличилось в 2,5 раза

Армия
ОДКБ: военное присутствие НАТО на восточном фланге всего за год увеличилось в 2,5 раза

Североатлантический альянс продолжает наращивать военное присутствие на восточном фланге, сообщили в Организации Договора о коллективной безопасности.

Согласно обнародованным данным, всего за год численность вооруженного контингента НАТО в Восточной Европе выросла в 2,5 раза — с 13 до 33 тысяч человек. При этом в ОДКБ подчеркнули, что порядка 15 тысяч военнослужащих являются бойцами Вооруженных сил США.

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров отмечал, что элиты западных стран занимаются дестабилизацией обстановки в зоне ответственности организации.
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