ФАН уточнил данные об ампутации пальцев рук фигуриста Романа Костомарова

Российское спортивное сообщество с замиранием сердца наблюдает за развитием ситуации с госпитализированным фигуристом Романом Костомаровым. Появилась информация, что ему ампутировали пальцы рук. ФАН уточнил эти данные.
По информации источника, о полной ампутации кистей олимпийскому чемпиону в парных танцах на льду речи не шло. По его словам, имело место лишь частичное удаление пальцев.
«На одной руке, как и планировали, [удалили] три пальца и провели зачистку. На второй — частичное [удаление] двух [пальцев] и тоже удаление мертвых тканей. Состояние пока тяжелое», — отметил источник.
Ранее на ситуацию с Костомаровым отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он назвал происходящее с фигуристом ужасом.