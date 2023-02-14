Доктор Мясников объяснил, почему ест и пьет во время эфира

Популярный телеведущий и врач Александр Мясников ответил телезрителям, которые критикуют его стиль ведения программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Зрители недовольны, что медик ест и пьет во время эфира.
Некоторым зрителям не нравится, что Мясников якобы все меньше времени уделяет медицинским вопросам. По их мнению, специалист слишком часто говорит на отвлеченные темы. Также в адрес врача поступали обвинения в плохой дикции во время эфиров.
«Мне сказали, что, когда я ем, я очень сексуален. Может, и врали, но я все-таки надеюсь и продолжаю есть!» — написал Мясников на своем канале в Telegram.
Специалист напомнил, что у телевизора есть кнопка выключения. Он посоветовал зрителям, которым не нравится его поведение в эфире, научиться пользоваться ей. Остальные его ответы на критику, по словам Мясникова, являются нецензурными.