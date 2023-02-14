Молдова не готова прекратить отношения с Россией

Информацией поделился высокопоставленный член правящей партии Михал Попшой.
Политик сообщил, что он эмоционально поддержал бы подобное решение еще в феврале 2022 года, однако без сотрудничества с Россией молдавскую экономику ждут последствия куда более тяжелые, чем кризис в котором экономика республики находится сейчас. Тем не менее он отметил, что российско-молдавские отношения требуют новой оценки и нового подхода.
Схожим мнением поделился и директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Дипломат отметил, что прекращение взаимодействия между государствами не соответствует интересам ни одной из сторон. В своем комментарии он также указал на то, что провокационные заявления президента республики вызывает беспокойство, а вмешательство НАТО во внутренние дела республики несет опасность прежде всего для самой Молдавии.
Ранее СМИ сообщали о скандале в центре которого оказалась президент республики Майя Санду. Причиной скандала стали слова Санду о том, что Россия готовит переворот в стране.