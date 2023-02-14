Молдова не готова прекратить отношения с Россией

Политик сообщил, что он эмоционально поддержал бы подобное решение еще в феврале 2022 года, однако без сотрудничества с Россией молдавскую экономику ждут последствия куда более тяжелые, чем кризис в котором экономика республики находится сейчас. Тем не менее он отметил, что российско-молдавские отношения требуют новой оценки и нового подхода.