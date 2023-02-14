Россия и Белоруссия могут найти альтернативу Олимпиаде в случае недопуска к играм 2024 года

Третьи по счету такие международные соревнования проводились в Санкт-Петербурге в 1994 году, и прошли довольно успешно. При нынешней спортивной инфраструктуре и спортивных резервах страна вполне могла бы организовать на своей территории Игры Дорой Воли-2024 и принять у себя спортсменов из дружественных стран. Можно предположить, что кроме Белоруссии участия примут такие страны, Китай, Индия, Иран, Турция, страны Латинской Америки и Африки.