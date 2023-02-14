Россия и Белоруссия могут найти альтернативу Олимпиаде в случае недопуска к играм 2024 года

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) постепенно начинают обретать здравый смысл и выступать за привлечение российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде—2024, которая пройдет в Париже.
10 февраля Министерство образования, науки и спорта Литвы потребовало не допустить россиян и белорусов к играм в Париже. Инициативу Вильнюса поддержали 35 стран, среди которых США, Германия, Австралия, Канада, и ряд других государств.
Всем они уже получили от МОК соответствующие письма с призывом не подписывать никакие бумаги, связанные с предполагаемым отсронением атлетов от участия в Олимпийских играх.
Похожую позицию ранее озвучил легенда биатлона Мартен Фуркад. Будучи избранным членом комитета в 2022 году, француз заявил, что ему будет стыдно за его страну, если грядущие соревнования пройдут без участия РФ и Белоруссии.
«Я не могу понять, как мы можем принимать в гости мир без российских и белорусских спортсменов. Вопрос не в том, когда они будут соревноваться, а в том, будут ли вообще. И я считаю, что их следует допустить», — заявил пятикратный олимпийский чемпион во время ЧМ в Обрехофе.
Несмотря на то, что не все поверили в искренность высказывания биатлониста и мало кто разделил его взгляды, в одном Фуркад несомненно прав. Кто как не сам биатлонист может понимать, сколько потеряют Олимпийские игры 2024 года в соревновательном элементе.
Стоит напомнить два ключевых фактора, опираясь на которые международные спортивные организации так категорично настроены против российских и белорусских граждан. Первое — скандалы, связанные с допингом, второе — начало специальной военной операции России на Украине.
Однако в том сценарии, где Республика Беларусь и Российская Федерация не едут в Париж в следующем году, антироссийская коалиция упускает одну важную вещь — альтернативу. В случае, если обе страны не будут восстановлены в МОК как полноценные участники, есть смысл вернуться к практике проведения Игр Доброй Воли.
Третьи по счету такие международные соревнования проводились в Санкт-Петербурге в 1994 году, и прошли довольно успешно. При нынешней спортивной инфраструктуре и спортивных резервах страна вполне могла бы организовать на своей территории Игры Дорой Воли-2024 и принять у себя спортсменов из дружественных стран. Можно предположить, что кроме Белоруссии участия примут такие страны, Китай, Индия, Иран, Турция, страны Латинской Америки и Африки.