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В Одессе начали продавать валентинки с горящим Домом профсоюзов

Общество
В Одессе начали продавать валентинки с горящим Домом профсоюзов

Открытки ко Дню всех влюбленных с отсылкой к одесской трагедии 2014 года появились на Украине. На валентинке изображено сердце на фоне полыхающего Дома профсоюзов.

Снимок высмеивающей одесскую трагедию валентинки появился в Telegram-каналах. По их данным, такие открытки начали замечать в книжных магазинах Одессы и Киева.

«От тебя мое сердце горит, как Дом профсоюзов», — гласит текст на украинском языке на валентинке.

Напомним, трагедия в одесском Доме профсоюзов произошла 2 мая 2014 года. В здании сгорели заживо десятки человек — активисты, которые были не согласны с политикой украинских властей. Их лагерь на Куликовом поле разгромили сторонники Евромайдана. Люди были вынуждены спасаться в Доме профсоюзов.
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