В Одессе начали продавать валентинки с горящим Домом профсоюзов

Напомним, трагедия в одесском Доме профсоюзов произошла 2 мая 2014 года. В здании сгорели заживо десятки человек — активисты, которые были не согласны с политикой украинских властей. Их лагерь на Куликовом поле разгромили сторонники Евромайдана. Люди были вынуждены спасаться в Доме профсоюзов.