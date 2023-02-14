Яна Поплавская раскритиковала пирующих во время спецоперации артистов

Звезды российской эстрады, сверкающие роскошью в условиях проведения спецоперации на Украине, ведут себя неуместно. Такое мнение высказала актриса театра и кино Яна Поплавская.
Как отметила звезда фильма «Про Красную Шапочку», в сложившейся ситуации восторг вызывают несколько иные ценности. Своим пирующим коллегам она посоветовала брать пример с артистов, переживающих за Россию и дающих концерты в зоне СВО.
«Поражаюсь, как звезды шоу-бизнеса продолжают показушно сверкать роскошью на фоне на СВО. Ну, все понимают, что ситуация тяжелая, не до жиру. Для чего сверкать цацками?» — поинтересовалась она в личном Telegram-канале.
Ранее Поплавская раскритиковала оскандалившуюся звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова за «антироссийский тур с поносом» по Израилю.