Власти Омска начали готовить город к весеннему паводку

Как пишет РИА «Омск-информ», в настоящее время на контроле мэрии находятся 239 мест вероятного подтопления паводковыми водами. Обычно в марте в Омске происходит активное снеготаяние, однако еще с середины января коммунальщики приступили к вывозу скопившегося снега из особо опасных мест. Так, на полигоны из зон вероятного подтопления и дорог вывезли свыше 70 000 кубометров снежных осадков.