Власти Омска начали готовить город к весеннему паводку

Омская мэрия объявила о начале противопаводковых мероприятий. Для этого городские власти сформировали комиссию, которая будет заниматься контролем весеннего половодья.
Как пишет РИА «Омск-информ», в настоящее время на контроле мэрии находятся 239 мест вероятного подтопления паводковыми водами. Обычно в марте в Омске происходит активное снеготаяние, однако еще с середины января коммунальщики приступили к вывозу скопившегося снега из особо опасных мест. Так, на полигоны из зон вероятного подтопления и дорог вывезли свыше 70 000 кубометров снежных осадков.
В скором времени бригады УДХиБ начнут проводить работы по вскрытию дождеприемных колодцев и промывке водоперепускных труб. Управляющие ведомства, хозяйствующие субъекты и жители частных домов обязаны своевременно убрать снег с закрепленных территорий, очистить водосточные канавы и водопропускные трубы, заявил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.