Холдинг VK переводят в Россию

Совет директоров VK дал разрешение на перерегистрацию компании с Виргинских островов в Россию.
В компании заявили об одобрении советом директоров 13 февраля предложения по переводу холдинга с островов в Атлантическом океане в Российскую Федерацию при условии соблюдения всех законодательных норм и правил регуляции.
«VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «Компания») объявляет о том, что 13 февраля 2023 г. Совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию («Россия») при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований» – сообщили в компании.
Такой шаг объясняется преобладанием ее активов на территории России, где компания получает наибольшее количество выручки. Также было подчеркнуто, что наблюдается резкое увеличение владельцев ее ценных бумаг в России.