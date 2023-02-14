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Читатели The Times предрекли Байдену фиаско из-за его антироссийских планов в Польше

Политика
Читатели The Times предрекли Байдену фиаско из-за его антироссийских планов в Польше

Глава Белого дома Джо Байден потерпит фиаско в своих намерениях настроить все европейское сообщество против президента России Владимира Путина. Читатели The Times спустили политика с небес на землю в преддверии его визита в Варшаву.

Как ранее стало известно, американский лидер собирается ужесточить позицию европейских стран по отношению к России на фоне спецоперации на украинской земле. Однако британские пользователи Сети усомнились в том, что Байдену это удастся.

«Поездка в Польшу окажется настоящим позором для Байдена! Россия кажется нам кристально чистой страной, а Путин – истинным стратегом и защитником обычных украинцев», — написал читатель.
«Джо, тебе не переиграть Путина, он умен и честен, а ты – жалкий манипулятор, который может управлять только Зеленским!» – отметил другой.

Ранее российский лидер сказал: «с волками жить, по-волчьи выть». Так он прокомментировал западные санкции в отношении авиаотрасли РФ.
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