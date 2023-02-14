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МВФ: Киеву потребуется от 40 до 48 млрд долларов на поддержку экономики

Экономика
МВФ: Киеву потребуется от 40 до 48 млрд долларов на поддержку экономики

Украине на поддержку своей экономики в 2023 году необходимо от 40 до 48 млрд долларов в качестве финансирования. Такие цифры привела директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Соответствующее заявление глава МВФ сделала в ходе конференции в Дубае, сообщает Bloomberg.

Георгиева отметила, что фонд работает над программой с Украиной и поддерживает ее в ведении «военной экономики». Работа проводится совместно с Соединенными Штатами и Европейским союзом, говорится в публикации агентства.

Западная коалиция не сможет оказывать финансовую помощь киевскому режиму бесконечно. Такой сценарий представил бывший руководитель Минобороны США Роберт Гейтс.
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