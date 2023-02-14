Рухнувший кусок штукатурки серьезно повредил Mercedes на улице Красного Текстильщика в Петербурге

Петербург давно столкнулся с проблемой реконструкции зданий, представляющих историческую ценность. Смольный продолжает сокращать бюджетные средства на поддержание построек в надлежащем виде. Пока город теряет свой исторический облик, команда главы Петербурга Александра Беглова продолжает бездействовать и игнорировать проблему.