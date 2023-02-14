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Рухнувший кусок штукатурки серьезно повредил Mercedes на улице Красного Текстильщика в Петербурге

Происшествия
Рухнувший кусок штукатурки серьезно повредил Mercedes на улице Красного Текстильщика в Петербурге

Кусок штукатурки рухнул прямо на иномарку, припаркованную возле дома на улице Красного Текстильщика в Северной столице. Хозяин авто оценил ущерб примерно в миллион рублей.

Жители этого дома давно жалуются властям на аварийное состояние постройки. Однако ответственные службы по каким-то причинам отказываются исправлять ситуацию.

«Крыша, стекло, капот, зеркало заднего вида в хлам. Просто катастрофа на машине. Хорошо людей не убило», — рассказал владелец авто.

Петербург давно столкнулся с проблемой реконструкции зданий, представляющих историческую ценность. Смольный продолжает сокращать бюджетные средства на поддержание построек в надлежащем виде. Пока город теряет свой исторический облик, команда главы Петербурга Александра Беглова продолжает бездействовать и игнорировать проблему.
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