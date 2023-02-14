Совместную группировку сил РФ и Белоруссии могут задействовать в учениях ОДКБ

Ранее Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявлял, что западные страны занимаются дестабилизацией обстановки в зоне ответственности организации. В частности, он указал на то, что государства НАТО существенно нарастили военный контингент в Восточной Европе, увеличив его в 2,5 раза по сравнению с февралем 2022 года.