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Совместную группировку сил РФ и Белоруссии могут задействовать в учениях ОДКБ

Армия
Совместную группировку сил РФ и Белоруссии могут задействовать в учениях ОДКБ

Совместная группировка Вооруженных сил России и Белоруссии может принять участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на белорусской территории.

Объединенный штаб ОДКБ сообщил, что вопрос привлечения группировки к маневрам в настоящее время обсуждается.

Ранее Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявлял, что западные страны занимаются дестабилизацией обстановки в зоне ответственности организации. В частности, он указал на то, что государства НАТО существенно нарастили военный контингент в Восточной Европе, увеличив его в 2,5 раза по сравнению с февралем 2022 года.
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