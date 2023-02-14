Россия в целом уже достигла стратегических целей, которые она ставила перед собой в рамках спецоперации на Украине, пишет Global Times.
Политолог Люй Сян считает, что украинская сторона при этом оказалась в незавидном положении. Киев без поддержки западных стран не способен держать оборону. Эксперт добавил, что ВС РФ достигли поставленных стратегических целей в ходе СВО.
Отмечается, что Запад совершает ошибку, преувеличивая стратегические амбиции России в ситуации с Украиной. При этом Люй Сян убежден, что накачка украинской армии западным вооружением может привести к расширению географии боевых действий.
Эксперт предположил, что первыми жертвами возможной эскалации конфликта по вине США могут стать Польша и Румыния. По его словам, американская сторона должна понимать, что разрастание боевых действий может привести к катастрофическим последствиям.
Ранее в Польше заявили, что Украина проиграет в конфликте, если Запад срочно не поставит ей новое вооружение, передает телеканал «360».