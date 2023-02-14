Правоохранители установили причастных к убийству жительницы Пушкина спустя 10 лет

Трагедия случилась в апреле 2012 года. Вероника А. вышла из дома в Пушкине и бесследно исчезла. По факту пропажи местной жительницы было возбуждено уголовное дело, но раскрыть его по горячим следам не удалось. В СМИ сообщалось, что по подозрению в убийстве девушки был задержан ее дальний родственник, но через какое-то время отпущен.