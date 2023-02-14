Правоохранители установили причастных к убийству жительницы Пушкина спустя 10 лет

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга установили злоумышленников, причастных к убийству жительницы Пушкина спустя десять лет после совершения преступления. Тело жертвы до сих пор найти не удалось, пишет телеканал 78.ru в своем Telegram-канале.
Трагедия случилась в апреле 2012 года. Вероника А. вышла из дома в Пушкине и бесследно исчезла. По факту пропажи местной жительницы было возбуждено уголовное дело, но раскрыть его по горячим следам не удалось. В СМИ сообщалось, что по подозрению в убийстве девушки был задержан ее дальний родственник, но через какое-то время отпущен.
Стражи порядка отмечали странность исчезновения петербурженки — она оставила больную бабушку, недоеденный ужин, а также документы и деньги. Девушку искали при помощи телепередачи «Жди меня», но безрезультатно.
В феврале 2023 года по подозрению в расправе над местной жительницей задержали двух ранее судимых уроженцев Пушкина. Полицейские установили, что именно эти двое граждан причастны к убийству Вероники А.