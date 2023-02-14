Дух умершей женщины помог спасателям найти детей под завалами после землетрясения в Турции

Один из спасателей, который разбирает завалы в турецком Кахраманмараше после мощных землетрясений, рассказал удивительную историю.
По словам мужчины, дух умершей женщины помог отыскать детей. Так, к группе спасателей подошла местная жительница и попросила остановить экскаватор. После этого она указала на место, где лежат ее дети, умоляя вытащить их.
В результате их действительно удалось спасти. Специалисты хотели передать детей матери, но нигде не смогли ее найти. Пришедший в себя 13-летний мальчик сообщил, что его мама на самом деле умерла четыре года назад.
Отмечается, что это уже не первая история о чудесном спасении малышей под завалами. Например, турецкие блогеры ранее рассказали о мальчике, которого под руинами якобы шесть дней кормил неизвестный «дядя в белой одежде», пишет mk.ru.