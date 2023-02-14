Еврокомиссия: рост экономики ЕС в 2023 году может составить 0,8%

По данным европейского ведомства, рост экономики Евросоюза в текущем году может составить 0,8%, а в 2024-м — достигнуть отметки в 1,6%. Такая ситуация в 2023-м стала возможной благодаря более мягкому, чем ожидалось, экономическому замедлению в третьем квартале прошлого года.