Экономика ЕС справилась с рядом кризисных факторов и поборола признаки наступления рецессии, передает «Коммерсантъ» заявление представителей Еврокомиссии.
По данным европейского ведомства, рост экономики Евросоюза в текущем году может составить 0,8%, а в 2024-м — достигнуть отметки в 1,6%. Такая ситуация в 2023-м стала возможной благодаря более мягкому, чем ожидалось, экономическому замедлению в третьем квартале прошлого года.
Также в ЕС заявили, что рецессию удалось избежать, а максимальный показатель инфляции в союзе в размере 10,6% был пройден в октябре прошлого года.
Однако отношение граждан к политикам США и ЕС меняется в худшую сторону. Многие жители западных стран недовольны решениями, которые принимают лидеры государств, передает «ФедералПресс» мнение политолога Надежды Гавриленко.