Инвалид с пороком сердца изнасиловал сестру-первоклассницу в Кемеровской области

Молодой житель Кемеровской области ответит перед законом за изнасилование своей сестры, которая учится в первом классе. От этом сообщает во вторник РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В полицию обратилась пожилая жительница Кузбасса. Она рассказала, что 21-летний внук надругался над восьмилетней сестрой-первоклассницей. Известно, что у парня ранее диагностировали порок сердца, из-за чего он получил инвалидность.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенного в отношении несовершеннолетнего. Теперь молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.