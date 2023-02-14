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Инвалид с пороком сердца изнасиловал сестру-первоклассницу в Кемеровской области

Происшествия
Инвалид с пороком сердца изнасиловал сестру-первоклассницу в Кемеровской области

Молодой житель Кемеровской области ответит перед законом за изнасилование своей сестры, которая учится в первом классе. От этом сообщает во вторник РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В полицию обратилась пожилая жительница Кузбасса. Она рассказала, что 21-летний внук надругался над восьмилетней сестрой-первоклассницей. Известно, что у парня ранее диагностировали порок сердца, из-за чего он получил инвалидность.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенного в отношении несовершеннолетнего. Теперь молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.
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