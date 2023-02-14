Nihon Keizai: новая нефтяная мера РФ повлияет на глобальный рынок черного золота

Россия в ответ на эмбарго и потолок цен в отношении своей нефти приняла решение ограничить ее добычу. Такой шаг серьезно ударит по глобальному топливному рынку, говорится в материале Nihon Keizai.
Нефтедобыча сократится на 500 тысяч баррелей в сутки с начала следующего месяца. Причем участники ОПЕК+ не собираются компенсировать нехватку энергоресурса, которая составит 0,5% мирового спроса.
Также Россия отказалась поставлять черное золото странам, в чьих контрактах будет прямо либо косвенно упомянут ценовой лимит. На этом фоне стоимость нефти уже поднялась на 2% — до 87 долларов за «бочку», указали авторы статьи.
Тем временем спрос на российские энергоносители в ЕС продолжает оставаться на высоком уровне. Речи о вытеснении РФ с европейских рынков не идет, указал глава четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, передает «ФедералПресс».