Глава галереи Айвазовского Гайдук назвала абсурдом признание художника в США украинцем

Метрополитен-музей объявил живописца Архипа Куинджи украинским художником, к которым теперь относит Илью Репина и Айвазовского. На сайте музея появилась подпись картины «Корабль в лунном свете», что ее автор — украинец. Такое же заявление размещено на странице с картиной «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» Репина.