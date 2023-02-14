Глава галереи Айвазовского Гайдук назвала абсурдом признание художника в США украинцем

Метрополитен-музей в Нью-Йорке объявил художника Ивана Айвазовского украинцем. Директор феодосийской галереи его имени Татьяна Гайдук ответила на это искажающее исторический факт заявление.
Метрополитен-музей объявил живописца Архипа Куинджи украинским художником, к которым теперь относит Илью Репина и Айвазовского. На сайте музея появилась подпись картины «Корабль в лунном свете», что ее автор — украинец. Такое же заявление размещено на странице с картиной «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» Репина.
«Конечно, это абсурд, полный абсурд. Айвазовский и Куинджи, армянин и грек – как раз украинцы. Конечно, Айвазовский был армянином, он был носителем армянской и русской культуры. В доме, в быту царили армянские традиции, но для всех Айвазовский является представителем большого русского мира. Во всем мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство. Айвазовский был живописцем Главного морского штаба. Он был весьма патриотичен, на своих картинах он воспел все выдающиеся победы русского парусного флота», — рассказала Гайдук РИА Новости.
Директор галереи подчеркнула, что подобного рода переписывание аннотаций поймут только люди, далекие от культуры и искусства.