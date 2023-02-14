Киевский режим получил довольно серьезное предупреждение от своих американских кураторов. Вашингтон намекнул ему на то, что вскоре произойдет «поворотный момент».
Как пишут авторы Washington Post, Белый дом вынуждает украинское руководство начать более активно сражаться с российской армией в ходе спецоперации Москвы. Такое принуждение связано с тем, что США не смогут бесконечно снабжать Киев оружием и деньгами.
«Мы продолжим пытаться внушить им (руководству Украины. — Прим. ред.), что мы ничего не можем делать вечно», – сообщил один из американских чиновников.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что чрезмерные амбиции США приведут киевский режим к краху.