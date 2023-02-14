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Власти Кузбасса продлили режим НМУ в Кемерово

Общество
Власти Кузбасса продлили режим НМУ в Кемерово

Министерство природных ресурсов и экологии Кемеровской области отреагировало на сложную метеорологическую обстановку в регионе.

По данным ведомства, в связи со сложившимися в Кемерово крайне неблагоприятными метеоусловиями (НМУ) решено продлить особый режим работы местных промпредприятий до вечера 15 февраля. Уточняется, что городским предприятиям следует сократить вредные выбросы в атмосферу, сообщает Сiбдепо.

Промышленные предприятия, проигнорировавшие требования по уменьшению загрязнения воздуха в условиях НМУ, будут привлечены к административным и уголовным мерам воздействия.
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