Власти Кузбасса продлили режим НМУ в Кемерово

По данным ведомства, в связи со сложившимися в Кемерово крайне неблагоприятными метеоусловиями (НМУ) решено продлить особый режим работы местных промпредприятий до вечера 15 февраля. Уточняется, что городским предприятиям следует сократить вредные выбросы в атмосферу, сообщает Сiбдепо.