Штаб ОДКБ обвинил Запад в дестабилизации обстановки в зоне ответственности организации

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что страны Запада расшатывают обстановку в зоне ответственности организации.
По его словам, в настоящее время обстановка характеризуется как сложная. Он отметил, что численность сил НАТО на восточном фланге военно-политического блока выросла в 2,5 раза.
«Основным источником вызовов и угроз военной безопасности является деструктивная деятельность части западных элит», — добавил Сидоров.
Он добавил, что НАТО активно усиливает военное присутствие в Восточной и Центральной Европе.