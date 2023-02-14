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Штаб ОДКБ обвинил Запад в дестабилизации обстановки в зоне ответственности организации

Армия
Штаб ОДКБ обвинил Запад в дестабилизации обстановки в зоне ответственности организации

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что страны Запада расшатывают обстановку в зоне ответственности организации.

По его словам, в настоящее время обстановка характеризуется как сложная. Он отметил, что численность сил НАТО на восточном фланге военно-политического блока выросла в 2,5 раза.

«Основным источником вызовов и угроз военной безопасности является деструктивная деятельность части западных элит», — добавил Сидоров.

Он добавил, что НАТО активно усиливает военное присутствие в Восточной и Центральной Европе.
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