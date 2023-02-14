В Белграде раздражены провокациями Санду

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выступил с обращением к президенту Молдовы. Он отверг обвинения в намерениях устроить переворот.
Дипломат сообщил, что обвинения Майи Санду не имеют ни малейшего отношения к действительности. В заявлении было подчеркнуто, что Сербия никому не позволит очернять ее репутацию и вмешиваться в ее интересы. От Санду потребовали предоставить доказательства слов и все имеющиеся данные. Более того, Сербия направила посла напрямую к президенту республики с требованием разъяснить ситуацию.
Ранее сообщалось, что Майя Санду снова оказалась в центре скандала. На фоне катастрофического роста цен и падения уровня жизни молдавская оппозиция объявила о планах продолжить протесты в стране. В ответ президент обвинила Россию в планах устроить переворот в республики, назвала оппозицию агентами Кремля и призвала расширить полномочия спецслужб для борьбы с ней.