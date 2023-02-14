В Белграде раздражены провокациями Санду

Дипломат сообщил, что обвинения Майи Санду не имеют ни малейшего отношения к действительности. В заявлении было подчеркнуто, что Сербия никому не позволит очернять ее репутацию и вмешиваться в ее интересы. От Санду потребовали предоставить доказательства слов и все имеющиеся данные. Более того, Сербия направила посла напрямую к президенту республики с требованием разъяснить ситуацию.