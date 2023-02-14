Читатели FT усомнились в возможностях Украины стать членом Евросоюза

Украинское государство в ближайшее время вряд ли сможет стать полноправным членом Европейского союза. К таким выводам пришли читатели Financial Times.
Ранее ряд украинских госслужащих призвали как можно скорее начать обсуждение вступления Киева в объединение. Однако американские пользователи Сети поставили под сомнение, что это вообще возможно.
«ЕС — это прежде всего мир. Увы, Украина сейчас далеко не мирная страна. С этим фактом и придется разобраться в первую очередь», — написал читатель.
«Сложно себе представить страны более коррумпированные, чем Украина и Грузия. Нечего им делать в альянсе», — отметил другой.
Ранее в НАТО заявили, что Альянс начал готовиться к украинскому кризису еще в 2014 году. Об этом информирует радио Sputnik.
Напомним, что Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля прошлого года. Ее главной целью является демилитаризация и денацификация соседнего государства.