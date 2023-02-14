Ученый из США Фоксон раскрыл тайну происхождения мифов о снежном человеке

Специалист по обработке данных из американской компании Pinney Associates Флоу Фоксон раскрыл тайну происхождения снежного человека — легендарного криптида, якобы обитающего в лесах США. Его работа опубликована на сайте препринтов bioRxiv.
В ходе своего исследования Фоксон выявил корреляцию между частотой сообщений о снежном человеке и популяцией черных медведей — барибалов. Выяснилось, что на одно сообщение об обнаружении мифического йети приходится около 900 сообщений об обнаружении барибалов. По мнению Фоксона, именно эти животные стали прообразом легенды о снежном человеке, передает РИА Новости.
Фоксон аргументировал свою гипотезу с точки зрения биологии. По его словам, в американских лесах черный медведь является суперхищником, находящимся на верщине пищевой цепи. Кроме того, он напоминает человека как своим поведением, так и отпечатком лап.