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Стала известна доля ушедших с российского рынка мировых брендов

Экономика
Стала известна доля ушедших с российского рынка мировых брендов

Из более чем 80 брендов, намеревавшихся покинуть российский рынок, лишь 25% на самом деле приостановили работу в России.

Руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Татьяна Дивина заявила о ранее существовавших больших опасениях в российской бизнес-среде из-за заявлений об уходе из страны. Около 40% из этих брендов смогли адаптироваться к ситуации и продолжить работу, переуступив права собственности своим ритейлерам.

Около трети брендов продали свой бизнес новым владельцам в России или передали управление местному менеджменту компаний. Основными новыми собственниками стали российские компании, далее представители из Объединенных Арабских Эмиратов, компании из Ливана и Турции.
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