Стала известна доля ушедших с российского рынка мировых брендов

Руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Татьяна Дивина заявила о ранее существовавших больших опасениях в российской бизнес-среде из-за заявлений об уходе из страны. Около 40% из этих брендов смогли адаптироваться к ситуации и продолжить работу, переуступив права собственности своим ритейлерам.