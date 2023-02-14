Стала известна доля ушедших с российского рынка мировых брендов

Из более чем 80 брендов, намеревавшихся покинуть российский рынок, лишь 25% на самом деле приостановили работу в России.
Руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Татьяна Дивина заявила о ранее существовавших больших опасениях в российской бизнес-среде из-за заявлений об уходе из страны. Около 40% из этих брендов смогли адаптироваться к ситуации и продолжить работу, переуступив права собственности своим ритейлерам.
Около трети брендов продали свой бизнес новым владельцам в России или передали управление местному менеджменту компаний. Основными новыми собственниками стали российские компании, далее представители из Объединенных Арабских Эмиратов, компании из Ливана и Турции.