Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жительница Ленобласти пойдет под суд за показ маленькому племяннику порнофильмов

Происшествия
Жительница Ленобласти пойдет под суд за показ маленькому племяннику порнофильмов

Правоохранители в Ленинградской области задержать жительницу Ломоносовского района, подозреваемую в развращении несовершеннолетнего племянника.

Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, все происходило в 2010 и 2018 годах. На тот момент мальчику было 5 и 13 лет соответственно. 33-летняя фигурантка демонстрировала порнографические видеоролики мальчику, находясь в своей квартире.

В отношении женщины возбудили уголовное дело и на время следствия отправили в изолятор временного содержания.
петербург ломоносовский район Порнофильмы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду