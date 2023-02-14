Жительница Ленобласти пойдет под суд за показ маленькому племяннику порнофильмов

Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, все происходило в 2010 и 2018 годах. На тот момент мальчику было 5 и 13 лет соответственно. 33-летняя фигурантка демонстрировала порнографические видеоролики мальчику, находясь в своей квартире.