CNN: истребитель ВВС США не смог с первого раза уничтожить воздушный шар над озером Гурон

Первая ракета, которая была выпущена истребителем ВВС США по неопознанному объекту над озером Гурон, не смогла поразить цель, сообщает телеканал CNN.
Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк сообщил, что обнаружение объекта и наведение ракет на него было затруднено из-за маленького размера цели.
«Пилоты чувствовали, что объект действительно сложно достижим из-за размера», — добавил военный.
По его словам, для уничтожения объекта была выпущена ракета AIM-9X Sidewinders, однако поразить цель с первого раза не удалось.
Ранее стало известно, что власти США не зафиксировала признаков какой-либо инопланетной активности в ситуации со сбитыми неопознанными объектами над страной, передает телеканал «360».