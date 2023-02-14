Дмитрий Губерниев обратился к Роману Костомарову после сообщений об ампутации кистей

Госпитализированный 10 января с пневмонией фигурист Роман Костомаров на днях лишился стопы. Теперь, как сообщили СМИ, врачи ампутировали ему кисти. На ситуацию с олимпийским чемпионом в парных танцах на льду отреагировал телеведущий Дмитрий Губерниев.
Журналисты заявили со ссылкой на источники, что ампутация кистей Костомарову стала вынужденной мерой, на которую пошли врачи из-за развившейся у спортсмена гангрены. По словам Губерниева, то, что произошло с фигуристом, — ужасно.
«Господи, какой ужас. Ромушка, пожалуйста, держись», — написал он в личном Telegram-канале.
Стоит отметить, что по последним данным, фигуристу ампутировали не кисти, а пальцы обеих рук. Он все еще в тяжелом состоянии. Ранее хореограф Илья Авербух объявил о проведении в поддержку Костомарова всероссийского тура «Ледникового периода».