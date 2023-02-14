Дмитрий Губерниев обратился к Роману Костомарову после сообщений об ампутации кистей

Стоит отметить, что по последним данным, фигуристу ампутировали не кисти, а пальцы обеих рук. Он все еще в тяжелом состоянии. Ранее хореограф Илья Авербух объявил о проведении в поддержку Костомарова всероссийского тура «Ледникового периода».