Малому бизнесу могут упростить отчетность перед Росстатом

Вместо множества форм понадобится отчитываться лишь по исчерпывающему перечню показателей, отправляя сведения в личном кабинете на цифровой аналитической платформе. Это поможет уменьшить время заполнения отчетности до нескольких часов в год, указывается в пояснительной записке.