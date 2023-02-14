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Малому бизнесу могут упростить отчетность перед Росстатом

Экономика
Малому бизнесу могут упростить отчетность перед Росстатом

Минэкономразвития РФ намерено упростить малому бизнесу предоставление статистической отчетности. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект ведомства.

Вместо множества форм понадобится отчитываться лишь по исчерпывающему перечню показателей, отправляя сведения в личном кабинете на цифровой аналитической платформе. Это поможет уменьшить время заполнения отчетности до нескольких часов в год, указывается в пояснительной записке.

Нововведение может заработать с 1 января 2024 года.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов ранее призвал регионы страны активнее работать с крупными системообразующими предприятиями с точки зрения их взаимодействия с малым и средним бизнесом, передает телеканал «Санкт-Петербург».
Минэкономразвития малый бизнес отчетность
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